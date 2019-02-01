Fas'ta domuz gribi 5 can aldı: Yayılmasını engellemek için çalışmalar sürüyor

Fas haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Dikkali, domuz gribinden ölen 5 kişinin, virüse yakalanmadan önce sağlık durumlarının iyi olmadığını, bu yüzden hastalığa yenik düştüklerini belirtti.
Dikkali, Sağlık Bakanlığının hastalığın yayılmasını engellemek için çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Fas'ta domuz giribinden ilk ölüm olayı pazartesi günü yaşanmıştı.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ