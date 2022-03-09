Fatih Altaylı: Betonu hastane yapan doktordur

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son yazısında içinde doktor olmayan hastanenin hiçbir anlamı olmadığına vurgu yaptı. Betondan oluşan bir hastaneyi sağlık hizmetine çeviren kişilerin doktorlar olduğunu ifade eden Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat ettiniz mi bilmem ama dikkat çekmeyecek gibi değil.

Yeni “sözde” sağlık sistemi içinde, hiç hekimden söz edilmiyor.

Hastane reklamları var.

Hiç kimse merak etmiyor mu, o aletleri kullanan, o ameliyathanelerde hastalara ömür katmaya çalışan, betonu ve arasına sıkıştırılmış teknolojiyi sağlık hizmetine çeviren kim!

Siz hiç “En iyi ameliyathane hangi hastanede” diye soran hasta gördünüz mü!

Ya da “En şık oda hangi hastanedeyse beni oraya yatırın?” diye tercih yapan?

İlk düşündüğünüz, ilk aradığımız yetkin, ehil bir doktordur, aklımıza gelen hastane o doktorun bulunduğu hastanedir.

Doktor yoksa hastane yoktur.

Doktor yoksa sağlık yoktur.

Kim olursak olalım, hangi koltukta, hangi makamda oturursak oturalım, en iyi doktoru ararız haklı olarak.

Hepimiz için önemlidir doktorlar. İyi doktorlar.

İyi doktor kolay yetişmez.

Kimse bir günde iyi doktor olmaz.

Parayı verip iki senede en güzel şehir hastanesini bir müteahhide yaptırabilirsiniz.

Ama istediğiniz kadar para verin, iki senede iyi bir doktor yetiştiremezsiniz.

O yüzden doktoru değersizleştirmek doğru bir şey değildir."

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