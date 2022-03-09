Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Altaylı: Betonu hastane yapan doktordur
Hastanelerden bahsedilirken hekimden bahsedilmemesini eleştiren Fatih Altaylı, hastanelerin içinde doktor olmadan hiçbir anlamı olmadığını ifade ederek "Betonu hastane yapan doktordur" dedi. İki senede bir hastanenin kolaylıkla yapılabileceğini ifade eden Altaylı, "İstediğiniz kadar para verin, iki senede iyi bir doktor yetiştiremezsiniz." dedi.
Fatih Altaylı: Betonu hastane yapan doktordur

Fatih Altaylı

09 Mart 2022 15:58 - haberturk.com
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, son yazısında içinde doktor olmayan hastanenin hiçbir anlamı olmadığına vurgu yaptı. Betondan oluşan bir hastaneyi sağlık hizmetine çeviren kişilerin doktorlar olduğunu ifade eden Altaylı, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Dikkat ettiniz mi bilmem ama dikkat çekmeyecek gibi değil.

Yeni “sözde” sağlık sistemi içinde, hiç hekimden söz edilmiyor.

Hastane reklamları var.

Hiç kimse merak etmiyor mu, o aletleri kullanan, o ameliyathanelerde hastalara ömür katmaya çalışan, betonu ve arasına sıkıştırılmış teknolojiyi sağlık hizmetine çeviren kim!

Siz hiç “En iyi ameliyathane hangi hastanede” diye soran hasta gördünüz mü!

Ya da “En şık oda hangi hastanedeyse beni oraya yatırın?” diye tercih yapan?

İlk düşündüğünüz, ilk aradığımız yetkin, ehil bir doktordur, aklımıza gelen hastane o doktorun bulunduğu hastanedir.

Doktor yoksa hastane yoktur.

Doktor yoksa sağlık yoktur.

Kim olursak olalım, hangi koltukta, hangi makamda oturursak oturalım, en iyi doktoru ararız haklı olarak.

Hepimiz için önemlidir doktorlar. İyi doktorlar.

İyi doktor kolay yetişmez.

Kimse bir günde iyi doktor olmaz.

Parayı verip iki senede en güzel şehir hastanesini bir müteahhide yaptırabilirsiniz.

Ama istediğiniz kadar para verin, iki senede iyi bir doktor yetiştiremezsiniz.

O yüzden doktoru değersizleştirmek doğru bir şey değildir."

Yazının tamamını okumak için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler:

fatih altayli hastane saglik hizmeti doktor hekim

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.