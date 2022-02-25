Fatih Altaylı: Hekimin şiddet uygulayanı tedavi etmeme hakkı olsun!

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, kaleme aldığı son köşe yazısında sağlıkta şiddet olaylarına değindi. Yıllardır sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddetle ilgili yazılar yazdığını belirten Altaylı, buna rağmen kimsenin kılını kıpırdatmadığını da ifade etti.

"Siz doktorların, hangi şartlar altında çalıştığının farkında mısınız?" sorusunu yönelten Altaylı;

“Hastamızla ilgilenmiyor diye suçladığınız doktorun, sağlık sistemine getirilen saçma sayısal performans kriterleri nedeniyle aynı anda kaç hasta ile ilgilenmek zorunda olduğunu biliyor musunuz mesela!

Günde 100 hasta ve onların yüzlerce yakınıyla ilgilenmenin kolay bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? "dedi.

Sistemi bu hale getirenlere değil de mağdur olan doktorlara kızmak ve onlara saldırmanın çözüm olmayacağını dile getiren Altaylı, çözüme ilişkin görüşünü şu ifadelerle belirtti:

"Bana sorarsanız yapılması gereken tek bir yasal düzenleme var.

Doktora şiddet uygulayan kişilerin kaydı o kişinin adli siciline değil sağlık dosyasına yazılacak, doktor E-nabız’a baktığı anda bunu görecek.

Ve doktorların bu kişileri tedavi etmeyi reddetme hakkı olacak.

Bakın bakalım o zaman.

El mi yaman, bey mi yaman!"

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