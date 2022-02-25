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Fatih Altaylı: Hekimin şiddet uygulayanı tedavi etmeme hakkı olsun!
Fatih Altaylı, son köşe yazısında sağlıkta şiddete çözüm olacak yasal düzenlemeye ilişkin görüşünü belirtti. Altaylı,' hekimin, şiddet uygulayan kişileri tedavi etmeme hakkı olsun' dedi.
Fatih Altaylı: Hekimin şiddet uygulayanı tedavi etmeme hakkı olsun!
25 Şubat 2022 10:19 - HaberTürk
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Habertürk Yazarı Fatih Altaylı, kaleme aldığı son köşe yazısında sağlıkta şiddet olaylarına değindi. Yıllardır sağlık çalışanlarına ve hekimlere yönelik şiddetle ilgili yazılar yazdığını belirten Altaylı, buna rağmen kimsenin kılını kıpırdatmadığını da ifade etti.

"Siz doktorların, hangi şartlar altında çalıştığının farkında mısınız?" sorusunu yönelten Altaylı;

“Hastamızla ilgilenmiyor diye suçladığınız doktorun, sağlık sistemine getirilen saçma sayısal performans kriterleri nedeniyle aynı anda kaç hasta ile ilgilenmek zorunda olduğunu biliyor musunuz mesela!

Günde 100 hasta ve onların yüzlerce yakınıyla ilgilenmenin kolay bir şey olduğunu mu düşünüyorsunuz? "dedi.

Sistemi bu hale getirenlere değil de mağdur olan doktorlara kızmak ve onlara saldırmanın çözüm olmayacağını dile getiren Altaylı, çözüme ilişkin görüşünü şu ifadelerle belirtti:

"Bana sorarsanız yapılması gereken tek bir yasal düzenleme var.

Doktora şiddet uygulayan kişilerin kaydı o kişinin adli siciline değil sağlık dosyasına yazılacak, doktor E-nabız’a baktığı anda bunu görecek.

Ve doktorların bu kişileri tedavi etmeyi reddetme hakkı olacak.

Bakın bakalım o zaman.

El mi yaman, bey mi yaman!"

Yazının tamamı için tıklayınız.

Anahtar Kelimeler:

fatih altayli hekim saglikta siddet yasal duzenleme

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People
5
1) can doktor (dr.dr)
25.02.2022 13:14:01
Saldırganların sosyal güvencesini kaldırmak pratikte zor.
SÖYLE OLMALI: SALDIRGAN KİŞİNİN DOKTORUN AÇTIĞI HER DOSYADA SALDIRI ÖYKÜSÜ GÖRÜLEBİLMELİ . BÖYLECE DOKTOR MÜKERRER SALDIRI OLMAMASI İÇİN DAHA ÖZENLİ MUAYENE EDER VE YAPILMASI GEREKENLERİ YAPAR...!!
People
0
2) ömer hayyam (op.dr.)
25.02.2022 12:19:03
RET ETME HAKKI VAR
TIBBİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ

MADDE 18 - Tabip ve diş tabibi, âcil yardım, resmî veya insani vazifenin ifası halleri hariç olmak üzere, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir.

TCK madde 25
Meşru savunma ve zorunluluk hali

Madde 25- (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

ADAM BENİ DÖVECEK HAKARET EDECEK VE BEN ONA YİNE DE BAKACAM ÖYLE Mİ ?

BUNLARIN KAFA HARBİDEN GÜZEL...
People
21
3) Dr (Hy)
25.02.2022 11:24:20
Şiddeti görmezden gelmek caydırıcı cezalar olmaması bir cesit teşviktir . yol vermektir .. Bu sekilde büyük özel zincir hastanelere devletten ucuz doktor transferi mümkündür daha kaç kere söylücem
People
8
4) Uzman (Akademisyen)
25.02.2022 11:02:26
Sayın Altaylı sizde aynı yanılgıya düşmüşsünüz.
Hekimliğin can alıcı sorunu şiddet değil malpraktis yasasıdır. Sizde haklısınız sürekli sadece şiddet haberleri yapılıyor. Ama lütfen sizde bu asıl can alıcı soruna ses olun kulak verin.

Sayın Altaylı sayın editör sayın meslektaşlarım. Bizim can alıcı sorunumuz şiddet değil MALPRAKTİS YASASIDIR

Arkadaşlar bu algı operasyonuna alet olmayın, bizim ana sorunumuz şiddet değil, lütfen yapmayın etmeyin, bizim can alıcı sorunumuz şiddet değil, malpraktis yasasıdır. Devlet büyüklerine sesleniyorum lütfen malpraktis yasasını halledin.
Devletin bir doktora ölene kadar verdiği toplam paradan daha fazlası sadece 1 hastadan tazminat olarak isteniyor ve alınıyor. Oturun hesaplayın ben hesaplarım. Bakım sadece bir hastadan istenen tazminat 4-7 milyonu buluyor ki bir doktor günde 100 tane hasta bakıyor 4-5 ameliyat yapıyor. Ya bu kabül edilebilir mi ? Şiddet ücret ve diğer sorunlar hallolsa ne olur malpraktis yasası hallolmazsa. Çocuklarımıza 4-5 milyon TL lik tazminat kaynaklı miraslar mı bırakacaz ?
Sağlık ve Adalet bakanlıklarından talebimdir. Aynen hakim ve savcıları verdikleri kararlardan dolayı devlet koruması altına aldığınız gibi Doktor ları da devlet güvencesine ivedilikle alınız. Özellikle malpraktis yasasını bir an önce çıkarınız. Özel ve kamu hiçbir doktora karşı dava açılamazsın isteyen devlete karşı açsın , hakim ve savcılarda olduğu gibi. Hatta sonuçlanmamış geçmişte açılan ve de devam eden davaları da kapsasın lütfen. Bu meslek başka türlü kurtulmaz. Ama bir an önce bu yasayı çıkarınız lütfen. Herkes yurtdışına kaçıyor işi bırakıyor erken emekli oluyor. Yapmayın etmeyin elinizi çabuk tutun lütfen.
Bizim şiddet ten daha önemli ve can alıcı sorunumuz var oda malpraktis yasasıdır. Malpraktis yasası ile beraber şiddet yasası da revize edilir. Malpraktis ten kaynaklı tazminatlar hayatın normal akışına aykırı, lütfen bir an önce bu malpraktis yasasını çıkarınız.
Hekimliğin sadece şiddet ücret gibi sorunlarını gündemde tutup asıl can alıcı sorunu olan malpraktis yasasını gündem yapmamak kabül edilemez, hekimler bu ülkenin en parlak beyinleridir lütfen yapmayın bari siz yapmayın asıl ve can alıcı sorunumuzun yeteri kadar gündeme getirilmemesine sessiz kalmayın alette olmayın.
Bu haberler sadece şiddeti teşvik ediyor.
Sadece şiddet gündem yapılırsa hükümette Altaylı da sadece şiddet sorunumuz varmış gibi yorum yapar.
People
27
5) Mesleki Dayanışma (Hekim)
25.02.2022 10:49:32
14-15 Mart'ta BÜYÜK G(ö)REV... TTB ekonomik özlük haklar için ve sağlıkta şiddete karşı büyük G(ö)REV kararı aldı.Tartışmaları ayrışmaları bir yana bırakıp meslektaş ruhu ve dayanışması ile birlik olma günü bu gün değilse ne zaman?
People
18
6) DR.CEVDETT (CERRAH)
25.02.2022 10:40:11
VE DAHİ SALDIRGANLARIN SOSYAL GÜVENCESİ İPTAL EDİLSİN!!!
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