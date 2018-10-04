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Fatih Altaylı: Sağlık Bakanlığı ve SGK soygunu önlemek ister mi?
Habertürk'ten Fatih Altaylı yazdı...
Fatih Altaylı: Sağlık Bakanlığı ve SGK soygunu önlemek ister mi?
04 Ekim 2018 -
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Yıllardır Türkiye’de sağlık sektöründe nasıl soygun olduğu ile ilgili hikayeler anlatılır. 
Bugün size bununla ilgili taş gibi somut bir örnek vereceğim. 
Bunu yaşayan bir okurum. 
Sorumlu bir vatandaş. Anlatsın dinleyelim:

“Sevgili Fatih Bey,

Sizinle özel hastanelerin devleti nasıl dolandırdığı ile ilgili yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Umarım ki, bunu yetkililerle paylaşırsınız. Çünkü burada çalınan vatandaşların parasıdır.

24.07.2018 tarihinde Bakırköy ... hastanesinde küçük bir operasyon geçirmem gerekiyordu. 1400 TL fiyat söylediler. Hiçbir şekilde SGK veya özel sigortanın geçmediğini, 1400 TL net tutarı ödemem gerektiğini belirttiler. Benim Acıbadem Sigorta'dan özel sigortam olduğu için hastane yetkililerinden de Acıbadem Sigorta’ya sormalarını istedim.

'Normalde karşılamıyorlar ama yine de soralım' dediler. Sonuçta sigortam tutarı karşıladı. Benim cebimden para çıkmamış oldu.

Buraya kadar her şey normal gözüküyor değil mi?

Ancak 01.10.2018 tarihinde SGK'dan aldığım SMS'te '... hastanesine 24.07.2018 tarihindeki işleminiz için 442.15 TL ödenmiş bulunmaktadır' yazıyordu.

Benzer bir mesaj da Acıbadem Sigorta’dan geldi aynı gün: '24.07.2018 tarihindeki işlem için kurumumuz … hastanesine belirtilen tutarı ödemiştir.'

İşin özeti ... hastanesi 24 Temmuz'daki 1400 TL’lik işlem için biri devlet, biri özel iki ayrı kurumdan 2071 TL tahsil etmiş.

Aynı evrakla iki ayrı kurum dolandırılmış. Benim üzerimden.

Fatih Bey,

Benden, daha doğrusu benim özel sağlık sigortamdan aldıkları para umurumda değil. Ama bilinçli olarak SGK’yı dolandırmaları bir vatandaş olarak çok umurumda.

Binlerce hastadan aynı şekilde fazladan para aldıkları kesin.

Devleti milyonlarca, milyarlarca zarara uğratmaları zoruma gidiyor.

İlgili her yere şikayet ettim.

Ama üzerine giderler mi, gereğini yaparlar mı bilmiyorum.

Bu yüzden de sizi de bilgilendiriyorum!”

Söz konusu hastanın adı, soyadı ve hastanenin adı bende mevcut. 
Eğer Sağlık Bakanlığı ve SGK ve hatta Acıbadem Sigorta bu dolandırıcılığın üzerine gitmek istiyorsa beni arayabilir. 
Bu şekilde yakalanan iki hastanenin çalışma ruhsatları iptal edilirse bakalım bir daha kimse devleti soymaya cesaret edebilir mi? 
Fakat bir soru daha var: Acaba bu hastanelerin üzerine gitmeye cesaret edilebilir mi? 
İşte ondan emin değilim.

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

saglikta yolsuzluk fatih altayli sgk

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1) bozeren (nş uz dr)
04.10.2018 16:38:18
bakanlık işi gücü bırakmış kağıt üstünde kalitecilik performansçılık vb. sıvama işleriyle ilgileniyor. bunu niye dert etsin ki??
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