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Fatih Altaylı'ya doktordan mesaj: Ankara Şehir hastanesinde cerrahlar da Covid takip edecek
HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışa dikkat çekerek, "Sağlık sistemi çökmek üzere; kimse devleti, bakanlığı falan da suçlamasın Maskesiz gezenler 'sağlık teröristi' ve 'toplum' düşmanı" düşüncesini dile getirdi.
Fatih Altaylı'ya doktordan mesaj: Ankara Şehir hastanesinde cerrahlar da Covid takip edecek
27 Ağustos 2020 12:03 -
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Altaylı, "Haftalardır bu köşede 'Covid-19 sayılarında inanılmaz bir artış var. Bakanlık artık ipin ucunu kaçırdı' dedim dedim umurunuzda olmadı. Bu köşenin okurlarını kast etmiyorum elbette. Suçlamam genele de yönelik. Koronavirüs'ün çene altından, koldan, dirsekten bulaştığını zannederek maskesi olsa bile bu bölgeleri örtmekte kullanan ya da hiç kullanmayan 'aptallardan' söz ediyorum." görüşünü savundu. 

Altaylı, "Hepimizi ve tüm sağlık sistemini tehlikeye atan sorumsuzlardan. Bakın hangi noktaya geldiğimizi Ankara’dan bir hekim tanıdığım bana yolladığı mesajda nasıl anlatıyor: 'Biliyorsunuz Ankara Şehir Hastanesi, Ankara'daki 5 büyük hastanenin tamamının taşınması ile oluşturulan ve 5 kule+ 6 ayrı binayı kapsayan 4000 civarında yatak kapasitesi olan bir kompleks. Bu dönemde odalardaki yatak sayıları artırıldı, sanırım 6000 civarına getirildi. Sadece çocuk, kadın-doğum ve kalp-damar kuleleri temiz, diğer tüm kulelerde Covid hastaları yatıyor. Dahili branşlardaki tüm hekimler Covid hastası bakıyor ve takip ediyorlardı, ancak dün gelen yazı ile artık bizler de, göz dahil tüm cerrahi branşlar da Covid hastası bakıp, yatırıp takip edecekmişiz, bu konuda yaş sınırlaması da yok dediler. Sadece immunosupressif tedavi almakta olan hekimler muaf olacakmış. Covid konusundaki durumumuzun vahameti hakkında bunlar bilgi verir sanırım.'Diğer illerde de durum farklı değil." ifadesini kullandı. 

Altaylı, "Yani sağlık sistemi çökmek üzere. Kimse devleti, bakanlığı falan da suçlamasın. Bunca uyarıya rağmen üzerimize düşeni yapmamakta ısrar edersek, devlet ne yapsın! Yeniden sokağa çıkma yasakları mı ilan etsin, yine herkesi yokluğa mı mahkum etsin! Devletin yapması gereken tek şey, maske takmayanlara yönelik çok sert yaptırımlar olabilir belki! Ama ortada öyle bir devlet de yok. Oysa maskesiz gezenler 'sağlık teröristi' ve 'toplum düşmanı.' Yani her türlü ağır yaptırımı hak eden bir güruh." yorumunu yaptı. 

 

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Anahtar Kelimeler:

covid-19 ankara sehir hastanesi fatih altayli

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10
1) Ali rıza ulutaş (Kbb uzman)
27.08.2020 16:36:52
Konya beyhekim devlet hastanesinde tüm branşlar 5 aydır covid servis polk yoğun bakım bakıyoruz. Buna rağmen kimseye yaranamıyoruz .aynı sayıda hekimle sürekli iş yükünü artıracak düzenleme yapılıyor. Karşılığı yok tabiki .Bakan bir görse burayı. Öyle telekonferansla olmaz bu işler .
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17
2) Dr.Cevdett (Cerrah)
27.08.2020 14:05:33
Bu durum yeni değil. 2008'den itibaren plansız bir şekilde aile hekimliğine geçildiğinden pratisyen hekimler aile hekimi olmuş, acil servisler bir anda boşalmış, acillerde nöbet tutacak pratisyen hekim kalmamıştı. O zaman da tüm uzman doktorlar branşına ve yaşına bakılmadan acil servislere nöbete yazılmıştı. Halen bazı ilçelerde o sıkıntı devam etmektedir.
Şimdi de branş,yaş ve ek hastalığa bakmadan covid nöbetine girmekteyiz. Kim bilir, belki de kaderimiz bizi çekiyordur.
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