Fatih Portakal'dan Sağlık Bakanlığına yanıt geldi!

Soruşturmanın başlatılması üzerine Fatih Portakal Twitterdan ilk açıklamasını yaptı.

Portakal 'Hakaret ve iftira davasını @ saglikbakanligi açtı. Şaşırmadım, bekliyordum. Çünkü ilk iftira davasını bakan @ lutfielvan’a biz açtık. Her haberin olduğu gibi bunun da arkasındayım. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun.' dedi.