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Fatih Portakal'dan Sağlık Bakanlığına yanıt geldi!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı avukatlarının şikayeti üzerine, FOX TV Spikeri Fatih Portakal ile Sorumlu Müdürü İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında, Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle soruşturma başlattı
Fatih Portakal'dan Sağlık Bakanlığına yanıt geldi!
06 Haziran 2018 -
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Soruşturmanın başlatılması üzerine Fatih Portakal Twitterdan ilk açıklamasını yaptı.

Portakal 'Hakaret ve iftira davasını @saglikbakanligi açtı. Şaşırmadım, bekliyordum. Çünkü ilk iftira davasını bakan @lutfielvan’a biz açtık. Her haberin olduğu gibi bunun da arkasındayım. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun.' dedi.

Sağlık Bakanlığı şikayet etti, FOX TV Spikeri Fatih Portakal'a soruşturma açıldı

 

Anahtar Kelimeler:

fatih portakal saglik bakanligi sehir hastaneleri

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People
5
1) Uzm Dr (Uzm Dr)
06.06.2018 15:50:23
Hergün sağlıkta onlarca şiddet vakası olurken ortalıkta göremediğimiz görsek deetkisiz eleman gibi dolaşan yetkililer ne çabuk dile gelip dava açar olmuşlar. Haberi izledim ve Fatih Portakal’ın doğru haber yaptığını düşünüyorum. Son durum göstermiştir ki biz sağlık çalışanları olarak ne yaparsak yapalım oy veren kitle ne derse o oluyor. Oy veren kitlenin sağlık ile ilgili şikayetine tahammül edemiyorlar ve bunu dile getirenleri de cezalandırıyorlar.
People
1
2) Abdullah (Hekim)
06.06.2018 15:47:17
Dünya siyonizmi ve Robert Murdoch arkanı dayadın demek ki Portakal.
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