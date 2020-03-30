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Fatih Terim taburcu edildi
Galatasaray Kulübü, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Fatih Terim taburcu edildi
30 Mart 2020 14:20 - Milliyet
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Galatasaray Kulübü, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.

İşte hastaneden yapılan açıklama: 

23 Mart 2020 tarihinde Covid-19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof.Dr Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik buldularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. 

Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara gelmiş olsun dileklerimizle...

Anahtar Kelimeler:

fatih terim koronavirus taburcu

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