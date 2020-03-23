Fatih Terim'in Covid-19 testi pozitif çıktı

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..

23 Mart 2020 22:06 -