Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı: 4 kişi tutuklandı
Fatih'te hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne süren hasta ve yakınları sağlıkçılara saldırdı. Polis 4 kişiyi gözaltına alırken saldırı sonrası hastane içinde yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Fatih'te sağlık çalışanlarına saldırı: 4 kişi tutuklandı
14 Şubat 2022 09:27 - DHA Ahmet YEŞİLMEN- Ali TINBEK
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, cumartesi günü saat 08.00 sıralarında Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden meydana geldi.  Edinilen bilgilere göre, M.A. isimli bir kişi acil servise girerek kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak istedi. Hemşirenin iğneyi çıkarmasının ardından canının yandığını öne süren M.A. görevli ile tartışmaya başladı. M.A. hemşireye elini kaldırınca hastane çalışanları olay müdahale etti. Bu sırada M.A. ve yakınları L.K, S.G. ve A.P. hastane çalışanlarını darp ederek acil girişinde bulunan camı kırdı.

İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerinin ardından 4 kişi  "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme", "Tehdit-Hakaret" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de sevk edildikleri suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. 

 

 

Sağlık Bakanı Koca: “Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit-hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak!”

Anahtar Kelimeler:

fatih saglik calisanlari hemsire hasta yakini

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
9
1) Prof. (dr.)
14.02.2022 16:48:07
Bakar mısınız şu resimlere ? Kırık camlar, biribirine girmiş insanlar.... Mekan arka sokaklardaki bir batakhane değil, Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Gece gündüz bıkmadan usanmadan çalışan fedakar sağlık çalışanlarıyla inanılmaz boyutta hizmet veren nadide bir kurumumuz, narin bir çiçek gibi....
BU KURUMLARIMIZI DA İÇİNDEKİ ÇALIŞANLARIYLA BERABER ÇİÇEK GİBİ BAKMAMIZ KORUMAMIZ GEREKİYOR.
ONU KOPARMAYA YELTENEN ELLERİ DE.........
SAYIN SAĞLIK VE ADALET BAKANLARIMIZIN DA VURGULADIĞI SAĞLIKTA ŞİDDETTE YASASININ BU DURUMLARA MAHAL VERMEYECEK, VERENLERE DE GEREKENİN EN ŞİDDETLİSNİ YAPACAK ŞEKİLDE İVEDİLİKLE ÇIKMASI ŞART !!..
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.