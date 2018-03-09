Fatma Betül Sayan Kaya: Sezaryanı dünya ortalamalarının altına çekeceğiz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bugün Türkiye'de sezaryan doğum oranının yüzde 52 olduğunu belirterek, "Bu oranları da dünya ortalamalarının altına çekmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Kaya, Merkezefendi Mahallesi'nde katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, bakanlığın, 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Eylem Planı ve Strateji Belgesi'ni hazırladıklarını anımsatarak, 15 yıldır kadınlar için çok büyük hizmetler yaptıklarını anlattı.

İktidara geldikleri günden bu yana eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kaya, "Ama kadınlarımız için yaptığımız projelerin yeri apayrı. Yaptığımız çalışmalarla tarihi dönüşümlere imza attık. Bu ülkede kız çocukları arasında ayrım vardı. Biz bu ayrımı ortadan kaldırdık." dedi.

Kız çocuklarının okullaşmasında büyük bir başarıya imza attıklarını ifade eden Kaya, "Orta öğretimdeki okullardaki okuma oranı yüzde 45'lerdeydi, biz bunu yüzde 83'lere çıkarttık. Yükseköğretimde yüzde 13'ten yüzde 44'ü bulduk. Bugün gururla söylüyorum; kız çocuklarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranı erkek öğrencilerimizin üzerine çıkmış durumda. Ancak bu da yetmez, daha fazlası için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Erken yaşta ve evlilikleri sıfırlama noktasında kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bakan Kaya, dün açıkladıkları Eylem Planı ve Strateji Belgesi'nin çalışmalarının gücüne güç katacak bir plan olduğunu vurgulayarak, eğitimde, ekonomide, sağlıkta, karar alma mekanizmalarında ve medyada kadınların güçlendirilmesi adına belirlenen politikalar çerçevesinde 2023 hedeflerine emin adımlarla ulaşacaklarını belirtti.

2023 yılına kadar okuma yazma bilmeyen hiçbir kadının kalmayacağını ifade eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz istiyoruz ki her bir kız çocuğumuz en iyi şekilde eğitimini alıp hayata güçlü bir şekilde hazırlansın, daha sonra evliliğini yapsın. Bizim erken yaşta, zorla evliliklerle mücadelede de en büyük destekçimiz kızlarımızın eğitim hayatının içerisinde kopmadan yer almalarını sağlayabilmemiz. Hükümet ve bakanlık olarak bu konuda da çalışmaya devam ediyoruz. Erken yaşta ve zorla evlilikleri sıfırlama noktasında azimle, kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sağlıkta kadınlarımızın hayatına yıllar katacak, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştirecek politikaları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla beraber artırmaya devam edeceğiz. Özellikle bugün kadın sağlığını, ülkemizin dinamik nüfus yapısını tehlike altına sokan yüksek sezaryan oranlarını düşürmekte kararlıyız. Eylem planında bu başlık da yer alıyor. Bugün Türkiye'de yüzde 52 oranında sezaryan doğum yapıyor kadınlarımız. Bu oranları da dünya ortalamalarının altına çekmeyi hedefliyoruz."

Bakan Kaya, medyada kadının güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayacak politikaları hayata geçireceklerini belirterek, meclis ve diğer karar alma mekanizmalarında da kadınların sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

İstihdamın içerisindeki kadın sayısını da artırmayı amaçladıklarını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatından kopmadan hem ailelerine zaman ayırmaları hem evlat sahibi olabilmeleri için birçok politika geliştirdik. Süt izni, doğum izinleri, esnek çalışma modelleri ile birlikte bir kadının annelikle, kariyeri arasında sıkışıp kalmasının önüne geçtik. Yaptığımız çalışmalarla iş gücüne katılım oranını yüzde 33,8'e çıkarmayı başardık. Hedefimiz 2023 yılında yüzde 41'i yakalamak. Kadınlarımızın güçlü olduğu bir Türkiye'de ancak ailelerin güçlü olabileceğine inanıyoruz. O yüzden bakanlık olarak sloganımız; 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye' Kadınların gücüne inanıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hemen her konuşmasında her konuşmasında siyasi hayatında en büyük destekçisi olarak kadınlara olan vefa borcunu, şükranlarını ileterek konuşmalarını tamamlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak biz kadınlar 2023 Türkiyesine doğru emin adımlarla gideceğiz."

Zeytinburnu Belediye Başkanına ilçeye kazandırdığı kütüphanelerden dolayı teşekkür eden Kaya, "İki üniversite mezunu bir kardeşiniz olarak kütüphanelerin ne kadar kıymetli olduğunu en iyi bilenlerdenim. Merkezefendi Kütüphanesi'ni ziyaret ettik. 24 saat çay, çorba var. Öğrencilere sadece ders çalışmak kalıyor. Benim zamanımda böyle güzel kütüphaneler yoktu. Ben Zeytinburnu'ndaki kütüphanelerin diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum. Gerçek anlamda sosyal belediyecilik budur." şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Kaya ise aynı bölgede yer alan hizmetlerin 11 milyon liraya mal olduğunu aktararak 2019 yılına kadar söz verdikleri tüm projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Merkezefendi Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzu, bilgievi, muhtarlık binası, sağlık ocağı ve otoparkın açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kaya ve beraberindeki heyet hizmete giren binaları gezdi.