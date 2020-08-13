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Fatma hemşire, yangında kaybettiği iki çocuğunu sonsuzluğa uğurladı
ÇORUM'un Bayat ilçesinde yaşanan yangın faciasında hayatlarını kaybeden Elif İçuz (4) ve Yusuf İçuz (8) kardeşler, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ayşebacı Mahallesi'nde toprağa verildi.
Fatma hemşire, yangında kaybettiği iki çocuğunu sonsuzluğa uğurladı
13 Ağustos 2020 16:12 - DHA
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Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Yatukcu Mahallesi'nde yaşanan 4'ü çocuk 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında hayatlarını kaybeden Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin cenazeleri dün akşam Balıkesir Başçeşme Mezarlığı morguna getirildi. Öğle namazının ardından çocukların cenazeleri, Altıeylül ilçesi Ayşebacı Mahallesi'nde bulunan dedelerinin evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından mahalle mezarlğına götürülen cenazeler, burada toprağa verildi.

HEMŞİRE ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede, arkadaşlarının desteğiyle ayakta duran hemşire anne Fatmi İçuz'un çocuklarının tabutuna son bakışı herkesi ağlattı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, "Her acıyı tarif edecek cümleler bulunabilir ama böyle bir acıyı tarif edebilecek ne cümle kurulabilir ne kelimeler buna yeterli gelebilir. Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Ayşebacı Mahallesi'nde 2 tane evladımızı defnediyoruz. Tabi bizi en azından rahatlatan, en azından huzurlu kılan bir mevzu, çocuklarımız, küçük çocuklar. Biz inanıyoruz ki, mevlam onlara şahadet mertebesine erdirmiştir. Ailesine çok büyük sabırlar diliyorum. Ayşebacı halkımıza çok büyük sabırlar diliyorum. İlçemize çok büyük sabırlar diliyorum. Mevlam inşallah acılarını hafifletsin diyorum. Allah sabırlık versin" dedi.

Anahtar Kelimeler:

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