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FDA, Bazı Covid-19 hastalarına remdesivir kullanması için Acil Durum izni verdi
Cumhurbaşkanı Trump Cuma günü Beyaz Saray'daki gazetecilere verdiği demeçte, Gıda ve İlaç İdaresi, koronavirüs ile yatan hastaları tedavi etmek için antiviral ilaç remdesivirine acil kullanım izni verdi.
FDA, Bazı Covid-19 hastalarına remdesivir kullanması için Acil Durum izni verdi
01 Mayıs 2020 23:45 -
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MEDİMAGAZİN-FDA bugün , şiddetli hastalığı olan yetişkinlerde ve çocuklarda şüpheli veya laboratuvar onaylı COVID-19 tedavisi için araştırma amaçlı antiviral ilaç remdesivir için acil kullanım izni verdi. 

FDA'dan yapılan açıklamada "COVID-19 ile hastanedeki insanları tedavi etmek için remdesivir kullanmanın güvenliği ve etkinliği hakkında bilinen bilgiler sınırlı olmakla birlikte, araştırma ilacının bazı hastalarda iyileşme süresini kısalttığı klinik bir çalışmada gösterilmiştir" denildi.

Acil kullanım izni, remdesivir'in ABD'de dağıtılmasına ve şiddetli hastalığı olan yetişkinlerde ve çocuklarda şüpheli veya laboratuvar tarafından onaylanmış COVID-19'u tedavi etmek için uygun şekilde sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından intravenöz olarak uygulanmasına izin veriyor. Şiddetli hastalık, düşük kan oksijen seviyesi olan veya oksijen tedavisine veya mekanik ventilatör gibi daha yoğun solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalar olarak tanımlanıyor.

Gilead CEO'su Daniel O'Day, remdesivir yapımcısı Gilead Sciences'ın 1,5 milyon şişe ilaç bağışladığını ve ihtiyacı olan hastalara dağıtmak için federal hükümetle birlikte çalışacağını söyledi.

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, bu hafta başında remdesevirle ilgili bulguları "oldukça iyi bir haber" olarak nitelendirmişti.

Anthony Fauci, remdesivir ilacının test sonuçlarının 'bir ilacın koronavirüsü önleyebileceğine' kanıt teşkil ettiğini belirterek, sonuçları 1980lerde HIV virüsüne karşı başarılı olan çalışmalara benzetmişti.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nden çalışmayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, remdesivir ilacının üzerinde denendiği hastaların, placebo ilacının denendiği hastalara göre yüzde 31 daha hızlı iyileştiği belirtildi. Açıklamada ayrıca remdesivir ilacını alan hastaların ortalama iyileşme sürecinin 11 gün olduğu, bu sürenin placebo ilacını alan hastalarda 15 olduğu ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

remdesivir fda covid19

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