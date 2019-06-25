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FDA, çocuklarda üst ekstremite spastisitesi için botoksu onayladı
Botoks, ABD'de pediatrik hastalarda üst ekstremite spastisitesini tedavi etmek için onaylanan ilk nörotoksin olduğunu belirtti.
FDA, çocuklarda üst ekstremite spastisitesi için botoksu onayladı
25 Haziran 2019 -
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MEDİMAGAZİN-ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2-17 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerde üst ekstremite spastisitesini hafifletmek için botulinum toksinA'yı onayladı .

Çocuklarda spastisitenin yaygın nedenleri arasında beyin felci, travmatik beyin hasarı , multipl skleroz , omurilik hasarı ve felç sayılabilir .

Botoks, ABD'de pediatrik hastalarda üst ekstremite spastisitesini tedavi etmek için onaylanan ilk nörotoksin olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:

botoks spastisite fda

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