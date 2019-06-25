FDA, çocuklarda üst ekstremite spastisitesi için botoksu onayladı

MEDİMAGAZİN-ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2-17 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerde üst ekstremite spastisitesini hafifletmek için botulinum toksinA'yı onayladı .

Çocuklarda spastisitenin yaygın nedenleri arasında beyin felci, travmatik beyin hasarı , multipl skleroz , omurilik hasarı ve felç sayılabilir .

Botoks, ABD'de pediatrik hastalarda üst ekstremite spastisitesini tedavi etmek için onaylanan ilk nörotoksin olduğunu belirtti.