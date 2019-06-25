FDA, çocuklarda üst ekstremite spastisitesi için botoksu onayladı

MEDİMAGAZİN-ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2-17 yaşları arasındaki çocuk ve ergenlerde üst ekstremite spastisitesini hafifletmek için botulinum toksinA'yı onayladı .
Çocuklarda spastisitenin yaygın nedenleri arasında beyin felci, travmatik beyin hasarı , multipl skleroz , omurilik hasarı ve felç sayılabilir .
Botoks, ABD'de pediatrik hastalarda üst ekstremite spastisitesini tedavi etmek için onaylanan ilk nörotoksin olduğunu belirtti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/06-30/06
|5. Karadeniz Hematoloji Sempozyumu
|HEMATOLOJİ
|SAMS
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA