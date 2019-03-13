FDA, gençlerde orta-şiddetli egzama için Dupilumab'ı onayladı

Dupilumab, atopik dermatit ve diğer alerjik hastalıklarda yer alan tip 2 inflamasyonunda merkezi bir rol oynayabilen interlökin-4 ve interlökin-13'ü inhibe ederek etki gösteriyor
FDA 2017 yılında orta-şiddetli atopik dermatitli yetişkinler için dupilumabı onaylamıştı .
FDA, kontrolsüz orta-şiddetli atopik dermatitli ergenlerde dupilumab monoterapisini değerlendiren bir faz 3 çalışmasında, güvenlik ve etkinliğin genellikle yetişkinleri ilgilendiren çalışmalarda görülenlerle tutarlı olduğunu belirtti .
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA
|13/03-17/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA