FDA, gençlerde orta-şiddetli egzama için Dupilumab'ı onayladı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayladığı dupilumab ( Dupixent orta-şiddetli olan 12 ila 17 yaş arası ergenler için, Sanofi / Regeneron) dermatit, atopik kötü topikal reçeteli tedavilere veya bu terapiler tavsiye edilmez ile kontrol edilir. Dupixent topikal kortikosteroidlerle birlikte veya bunlar olmadan kullanılabilir.

13 Mart 2019 -