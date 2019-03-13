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FDA, gençlerde orta-şiddetli egzama için Dupilumab'ı onayladı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayladığı dupilumab ( Dupixent orta-şiddetli olan 12 ila 17 yaş arası ergenler için, Sanofi / Regeneron) dermatit, atopik kötü topikal reçeteli tedavilere veya bu terapiler tavsiye edilmez ile kontrol edilir. Dupixent topikal kortikosteroidlerle birlikte veya bunlar olmadan kullanılabilir.
FDA, gençlerde orta-şiddetli egzama için Dupilumab'ı onayladı
13 Mart 2019 -
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Dupilumab, atopik dermatit ve diğer alerjik hastalıklarda yer alan tip 2 inflamasyonunda merkezi bir rol oynayabilen interlökin-4 ve interlökin-13'ü inhibe ederek etki gösteriyor

FDA 2017 yılında orta-şiddetli atopik dermatitli yetişkinler için dupilumabı onaylamıştı .

FDA, kontrolsüz orta-şiddetli atopik dermatitli ergenlerde dupilumab monoterapisini değerlendiren bir faz 3 çalışmasında, güvenlik ve etkinliğin genellikle yetişkinleri ilgilendiren çalışmalarda görülenlerle tutarlı olduğunu belirtti .

  

Anahtar Kelimeler:

dupilumab atopik dermatit

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