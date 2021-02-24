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FDA: Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili
​- Aşının acil kullanım onayı 26 Şubat'ta görüşülecek
FDA: Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili
24 Şubat 2021 18:59 -
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NEW YORK (AA) - ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson and Johnson ilaç firması tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19)  karşı geliştirilen aşının "güvenli ve etkili" olduğunu ve hastalığa karşı yüzde 66 koruma sağladığını bildirdi. 

FDA uzmanlarının 26 Şubat'ta aşının acil kullanım onayını görüşeceği toplantı öncesi yayımlanan analizde, 44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı ifade edildi.  

Jonhson and Johnson aşısı, onaylanması durumunda, ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olacak. 

Söz konusu aşı tek doz uygulanıyor.

Anahtar Kelimeler:

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