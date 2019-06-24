FDA, kadınlarda libido artırıcı ilacı onayladı

MEDİMAGAZİN- Bremelanotid etken maddeli ilaç, cinsel aktiviteden 45 dakika önce enjeksiyon olarak kullanılacak. İlacın premenopozal ve cinsel istek bozukluğu olan kadınları tedavi etmeye yönelik olduğu bildirildi.

Cinsel işlev bozukluğunun bir kadının öz saygısı, beden imajı, kendine güveni ve ilişkisi üzerindeki etkisinin derin olduğunu bildiren uzmanlar ilacın Eylül ayında ABD’de satışa sunulacağını açıkladı.

Uzmanlar , kadınların yüzde 10’unda cinsel işlev bozukluğu olduğunu söylüyor.

Bremelanotide, bu amaç için onaylanan ilk ilaç değil. FDA Ağustos 2015’te flibanserini aynı amaçla onaylamıştı