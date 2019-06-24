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FDA, kadınlarda libido artırıcı ilacı onayladı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi düşük cinsel işlev bozukluğu için kadınlarda yeni bir ilaca onay verdi
FDA, kadınlarda libido artırıcı ilacı onayladı
24 Haziran 2019 -
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MEDİMAGAZİN- Bremelanotid etken maddeli ilaç, cinsel aktiviteden 45 dakika önce enjeksiyon olarak kullanılacak. İlacın premenopozal ve cinsel istek bozukluğu olan kadınları tedavi etmeye yönelik olduğu bildirildi.

Cinsel işlev bozukluğunun bir kadının öz saygısı, beden imajı, kendine güveni ve ilişkisi üzerindeki etkisinin derin olduğunu bildiren uzmanlar ilacın Eylül ayında ABD’de satışa sunulacağını açıkladı.

Uzmanlar , kadınların yüzde 10’unda cinsel işlev bozukluğu olduğunu söylüyor.

Bremelanotide, bu amaç için onaylanan ilk ilaç değil. FDA Ağustos 2015’te  flibanserini aynı amaçla onaylamıştı

Anahtar Kelimeler:

fda bremelanotid cinsel islev bozuklugu

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2
1) Dr (Dr)
24.06.2019 17:52:15
Ülkemizde bir erkek bir kadını arzulasa kadın suçlu oluyor, ister çarşaflı olsun ister tecavüze uğrasın durum değişmiyor, kadın olmak pis ve günaha sürükleyici görülüyor. Kıza potansiyel kötüsün, bastırmadıkça rahat durmazsın muamelesi yapılıyor. Erkek gibi davranan, asik suratlı kızlar övülüyor. Sonunda kadinligiyla barışık olmayan, utanan, erkek gibi kadınlar yetişiyor. Aynı kadından evlenince sertifikalı afrodit olması bekleniyor, tabi ki olamıyor
People
7
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
24.06.2019 12:22:41
Bir öğretmen hastam " Türk kadınlarının yarıdan çoğunda cinsel soğukluk var. Doğru düzgün cinsel bilgi sahibi olmayıp her şey tabu halinde kalınca kendileri de eşleri de çekip duruyor " diyerek genel durumu özetlemişti.
Şimdi nerede , ne yaptığını bilmediğim sayın Haydar DÜMEN'in engin tecrübelerinden faydalanma zamanı.
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