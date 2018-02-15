FDA kafa travması için ilk kan testini onayladı

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi(The US Food and Drug Administration-FDA), yetişkinlerde hafif travmatik beyin hasarını ve beyin sarsıntısını tespit etmeye yardımcı olan ilk kan testini onayladı. FDA’nın sayfasında duyurduğu kan testinde iki biyolojik göstergeye bakılıyor: UCH-L1 ve GFAP proteinleri. Bu proteinler, beyinde bir hasar meydana geldiğinde salınıyor ve kan-beyin bariyerinden geçiyor. Yaralanmadan 15 veya 20 dakika içinde bu proteinlerin seviyeleri kanda yükseliyor, kan testi de yaralanmadan sonra ilk 12 saat içinde yapılabiliyor. Test sonuçları üç veya dört saat içinde elde ediliyor.

Beyin sarsıntısını tespit etmek için en sık kullanılan mevcut yöntem; kusma, bilinç kaybı, anormal göz hareketleri gibi belirtileri izlemek ve Bilgisayarlı Tomografi(BT) taraması yapmak. Ancak, çekilen tomografiler her zaman beyin sarsıntısını tespit edemeyebiliyor ve neredeyse bir göğüs radyografisinden 200 kat daha fazla radyasyona maruz kalınıyor. Bu kan testiyle birlikte, doktorlar bir BT taramasına ihtiyaç olup olmadığına net olarak karar verebilecek.

Gereksiz radyasyon alımını ve mali yükü azaltacak

Gereksiz radyasyona maruz kalımları ve yüklü harcamaları azaltacak olan bu kan testi, beyin sarsıntısı veya travmatik beyin yaralanması geçiren 1947 insan üzerinde çalışılarak geliştirildi. Çocukların dahil edilmediği klinik çalışmaya göre, kan testleri beyin sarsıntılarını belirlemede BT taramalarından kafa içi lezyon varlığında yüzde 97, yokluğunda yüzde 99 daha etkili.

Araştırmacılar, geliştirilen kan testiyle birlikte üç hastadan birinde gereksiz kullanılan BT taramalarının engelleneceğini ve mali yükün büyük oranda azaltılacağını düşünüyor.