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FDA: Meme protezine bağlı olarak gelişen yeni kanser vakaları tespit edildi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meme büyütme operasyonunda kullanılan pürüzlü meme protezine bağlı olarak gelişen yeni kanser vakalarının tespit edildiğini açıkladı
FDA: Meme protezine bağlı olarak gelişen yeni kanser vakaları tespit edildi
07 Şubat 2019 - AA
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) Dr. Binita Ashar, yaptığı açıklamada, ABD'de 43 kadına daha "meme protezine bağlı anaplastik büyük hücreli lenfoma" adı verilen kanser teşhisi konduğunu bildirdi.

Ashar, FDA'nın en son yayımlanan raporunda 414 olan pürüzlü meme implantına bağlı kanser vakasının 457'ye yükseldiğini belirtti.

Dünyada en az 600 kişiye bu kanser türü teşhisinin konduğunu ifade eden Ashar, meme protezine bağlı kanserden şimdiye kadar 9'u ABD'de olmak üzere 16 kadının yaşamını yitirdiğini ifade etti.

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