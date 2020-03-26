FDA onay verdi: Koronavirüsü yenenlerin kanı hayat kurtarabilir

MEDİMAGAZİN-New York'taki hastanelerde çalışan hekimler, Kovid-19'dan iyileşen hastaların kanlarının hastalık için antidot olabileceğini düşünerek bunu kullanmak için harekete geçtiler.

İyileşmekte olan plazmanın en önemli avantajı, geliştirilmesi aylar veya yıllar süren ilaçlar ve aşıların aksine hemen sağlanabilecek olması.

23 Mart'ta New York valisi Andrew Cuomo, 25 binin üzerinde enfeksiyon ve 210 ölüm meydana gelen eyalette iyileşmekte olan hasta plazması kullanmayı planladıklarını duyurdu.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ihtiyaç duyan hastalar için plazmanın acil kullanımına izin verdiğini açıkladı.

Yaklaşım, 1890'lı yıllara dayanıyor.

En geniş çaplı vaka araştırmalarından biri 1918 yılında H1N1 influenza virüs pandemisinde yapılmıştı. 1,700'ün üzerinde hastaya hayatta kalan insanların kan serumu verilmişti ancak mevcut standardlara uygun dizayn edilmediği için bu çalışmalardan sonuç elde etmek zor. 1️⃣

2002-03 yıllarında SARS salgını sırasında Hong Kong'da 80 kişi üzerinde yapılan araştırmada 2️⃣ semptomların ortaya çıkmasından iki hafta itibaren plazma ile tedavi edilenlerin, edilmeyenlere kıyasla daha çabuk taburcu edildiği görüldü.

Afrika'da en az iki Ebola salgını esnasında plazma tedavisinin olumlu sonuçları gösterilmişti.

1995 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılan küçük ve plasebo kontrolü olmayan bir çalışmaya göre 3️⃣ bu infüzyonların birçok hastaya faydası oldu.

Guinea'da 2015 yılındaki bir çalışma ise 4️⃣ ikna edici bir sonuç vermemişti ancak o çalışmada antikor düzeyleri taranmamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden immunolog Arturo Casadevall'a göre ancak hastalığın erken evrelerinde başlandığında bu yaklaşım daha etkin sonuçlar verebiliyor.

Dr Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

1️⃣ https://www.jci.org/articles/view/138003

2️⃣ https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10096-004-1271-9

3️⃣ Treatment of Ebola Hemorrhagic Fever with Blood Transfusions from Convalescent Patients | The Journal of Infectious Diseases | Oxford Academic

4️⃣ https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1511812