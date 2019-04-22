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FDA, opioid zehirlenmelerinde nasal sprey formda nalokson’a onay verdi
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), opioid doz aşımının etkilerini durdurabilecek veya tersine çevirebilen ilk jenerik nalokson hidroklorür burun spreyi için onay verdi 
FDA, opioid zehirlenmelerinde nasal sprey formda nalokson’a onay verdi
22 Nisan 2019 -
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), opioid doz aşımının etkilerini durdurabilecek veya tersine çevirebilen ilk jenerik nalokson hidroklorür burun spreyi için onay verdi 

Nalokson’un burun spreyi formunun hem yetişkinler hem de çocuklar için kullanılabileceğini belirten FDA, ilacın hastanın sırtüstü yatırılarak burun değiliğine püskürtmek yoluyla kullanılacağını belirtti.

Nalokson opioid zehirlenmelerinde kullanılıyor
Nalokson saf antagonist etkili olup, mü, delta kappa opiyoid reseptörlerinin tümünü bloke eden antidottur. Solunum depresyonu, koma, analjezi, hipotansiyon, hiperglisemi, vazopressin salınımında artma, miyozis ile gastrointestinal ve biliyer sistem üzerine etkileri antagonize eder. Başlangıç dozu, 0.4-0.8mg'dır. Opiyoid analjeziklerin etki süresi naloksonunkinden daha uzun olduğundan, dozun tekrarlanması veya infüzyon gerekir.

Anahtar Kelimeler:

fda opioid zehirlenmeleri nalokson

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