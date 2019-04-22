FDA, opioid zehirlenmelerinde nasal sprey formda nalokson’a onay verdi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), opioid doz aşımının etkilerini durdurabilecek veya tersine çevirebilen ilk jenerik nalokson hidroklorür burun spreyi için onay verdi

Nalokson’un burun spreyi formunun hem yetişkinler hem de çocuklar için kullanılabileceğini belirten FDA, ilacın hastanın sırtüstü yatırılarak burun değiliğine püskürtmek yoluyla kullanılacağını belirtti.

Nalokson opioid zehirlenmelerinde kullanılıyor

Nalokson saf antagonist etkili olup, mü, delta kappa opiyoid reseptörlerinin tümünü bloke eden antidottur. Solunum depresyonu, koma, analjezi, hipotansiyon, hiperglisemi, vazopressin salınımında artma, miyozis ile gastrointestinal ve biliyer sistem üzerine etkileri antagonize eder. Başlangıç dozu, 0.4-0.8mg'dır. Opiyoid analjeziklerin etki süresi naloksonunkinden daha uzun olduğundan, dozun tekrarlanması veya infüzyon gerekir.