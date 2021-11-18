Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
FDA, renal hücreli karsinomun adjuvan tedavisi için pembrolizumabı onayladı
FDA, nefrektomiyi takiben veya nefrektomi ve metastatik rezeksiyon sonrasında orta-yüksek veya yüksek nüks riski olan renal hücreli karsinomalı (RCC) hastaların adjuvan tedavisi için pembrolizumabı onayladı.
FDA, renal hücreli karsinomun adjuvan tedavisi için pembrolizumabı onayladı
18 Kasım 2021 12:58 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Pembrolizumabın etkinliği, orta-yüksek veya yüksek RCC rekürrens riski olan 994 hastada, çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma olan KEYNOTE-564'te (NCT03142334) değerlendirilildi. 1 yıl boyunca 3 haftada bir intravenöz 200 mg pembrolizumab, plasebo ile karşılaştırıldı.

Başlıca etkililik sonuç ölçüsü, nüks, metastaz veya ölüme kadar geçen süre olarak tanımlanan, araştırmacı tarafından değerlendirilen hastalıksız sağkalım (DFS) idi. Ek bir sonuç ölçüsü, genel sağkalım (OS) idi. Pembrolizumab kolunda 109 (%22) olay ve plasebo alanlarda 151 (%30) olayla önceden belirlenmiş bir ara analizde DFS'de istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gösterildi.   

Bu denemedeki hastalarda meydana gelen en yaygın advers reaksiyonlar (≥%20), kas-iskelet ağrısı, yorgunluk, döküntü, diyare, kaşıntı ve hipotiroidizm.

Önerilen pembrolizumab dozu, hastalık tekrarlayana, kabul edilemez toksisiteye veya 12 aya kadar 3 haftada bir 200 mg veya 6 haftada bir 400 mg.

Anahtar Kelimeler:

pembrolizumab renal hucreli karsinom bobrek tumoru

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.