FDA, renal hücreli karsinomun adjuvan tedavisi için pembrolizumabı onayladı

Pembrolizumabın etkinliği, orta-yüksek veya yüksek RCC rekürrens riski olan 994 hastada, çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma olan KEYNOTE-564'te (NCT03142334) değerlendirilildi. 1 yıl boyunca 3 haftada bir intravenöz 200 mg pembrolizumab, plasebo ile karşılaştırıldı.

Başlıca etkililik sonuç ölçüsü, nüks, metastaz veya ölüme kadar geçen süre olarak tanımlanan, araştırmacı tarafından değerlendirilen hastalıksız sağkalım (DFS) idi. Ek bir sonuç ölçüsü, genel sağkalım (OS) idi. Pembrolizumab kolunda 109 (%22) olay ve plasebo alanlarda 151 (%30) olayla önceden belirlenmiş bir ara analizde DFS'de istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme gösterildi.

Bu denemedeki hastalarda meydana gelen en yaygın advers reaksiyonlar (≥%20), kas-iskelet ağrısı, yorgunluk, döküntü, diyare, kaşıntı ve hipotiroidizm.

Önerilen pembrolizumab dozu, hastalık tekrarlayana, kabul edilemez toksisiteye veya 12 aya kadar 3 haftada bir 200 mg veya 6 haftada bir 400 mg.