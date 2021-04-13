FDA ve CDC, Johnson & Johnson Covid-19 aşısının durdurulmasını istedi

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13 Nisan 2021 15:00
FDA ve CDC, 6 kişide görülen kan pıhtılaşması nedeniyle ABD’de Johnson & Johnson Covid-19 aşısının uygulanmasının durdurulmasını tavsiye etti.
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