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FDA, yüksek kolesterolü tedavi etmek için statin dışı ilacı onayladı
FDA, sağlıklı beslenmeyle birlikte hastanın maksimum tolere edebileceği dozu aşan statin kullanımı durumunda, bempedoik asitin kullanılmasına onay verdi
FDA, yüksek kolesterolü tedavi etmek için statin dışı ilacı onayladı
26 Şubat 2020 -
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MEDİMAGAZİN- Sonuçları JAHA’da yayımlanan çalışmada Bempedoik asitin LDL kolesterolü düşürdüğü belirlendi. Ancak statinleri tolere edemeyen hastalarda kalp krizi ve inme riskini azaltıp azaltmadığı henüz bilinmiyor. Onaylanan ilaç ise, kolesterol üretimini inhibe ediyor.

Plasebo ile kıyaslandığında, LDL kolesterolü statin de almakta olan hastalarda ortalama yüzde  18; bir diğer statin dışı kolesterol düşürücü ilaç ile kombine edildiğinde ise yüzde  38-44 oranında düşürdüğü gösterildi.

2017 yılında yapılan bir çalışmada ise Amerika'da 40-75 yaş aralığında her 5 kişiden 1'inin kalp krizini ve inmeyi önlemek için statin kullandığı saptandı. Ancak statinlerin etkisiz kaldığı ya da mide problemleri, kas ağrıları gibi yan etkiler nedeniyle statin kullanamayan insanlar da bulunuyor.

Diyet, egzersiz ve statinler ile bile Amerika'da 15 milyon hastada, kılavuzlarda önerilen LDL düzeyine ulaşılamıyor.

Dr Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

 

Anahtar Kelimeler:

bempedoik asit kolesterol

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