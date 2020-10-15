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FDA'dan acil kullanım izni: Covid-19 tükürük testleri çok yakında evde de denenebilir hale gelebilir
Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 virüsünü tespit etmede oldukça güçlü bir yöntem olduğu düşünülen tükürük testleri, yakın zamanda her vatandaşın kendi evinde uygulayabileceği bir sistem haline dönüşebilir.
FDA'dan acil kullanım izni: Covid-19 tükürük testleri çok yakında evde de denenebilir hale gelebilir
15 Ekim 2020 10:24 -
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MEDİMAGAZİN-Yakın zamanda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), SalivaDirect isimli tükürük testi için bir acil kullanım izni yayınladı. Özel ve pahalı kaplar gerektirmeyen bu testin maliyeti de çok uçuk değil. Fakat acil kullanım izni raporuna göre, şu an için SalivaDirect’in bir sağlık uzmanlı eşliğinde kullanılması gerekse de, şirket FDA’ya, testi vatandaşların evlerinde de uygulayabilmesine yönelik talepte bulundu.

SalivaDirect’in geliştiricilerinden olan, aynı zamanda da Yale Tıp Fakültesinde epidemiyoloji üzerine araştırmalar yürüten Anne Wyllie ve ekibi, tükürük testinin ilk versiyonunu hastalar ve hastane personellerinden toplanan örnekler üzerinde test etti ve sonuçları standart PCR test sonuçları ile karşılaştırdı. Analiz sonucunda iki testten de elde edilen bulgular yüzde 97 oranında benzerlik gösterdi.

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların tükürüğün SARS-CoV-2’yi tespit etmek için burnun ve boğazın da iyi bir kaynak olabileceğini ve tükürük testi yönteminin güvenilir bir yol olduğunu gösterdiğini öne sürdü.

“Tükürük; tükürük bezlerinden, burun akıntısından ve hatta akciğerlerden elde edilen mukozal kliren tüm oral sıvıların toplanmasını temsil ediyor.”

Diğer testlerden çok daha ucuz olan tükürük testleri, test oranlarını artırmak ve okullar, işyerleri, restoran ve mağaza gibi kalabalık mekanların açılmasını sağlamak için etkili bir yol olabilir. Wyllie ve ekibi, şimdi tükürük testlerinin, enfekte olmuş ancak herhangi bir belirti göstermeyen kişilerde virüsü tespit etmek için kullanılıp kullanılmayacağını araştırıyor.

 

Anahtar Kelimeler:

fda salivadirect

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