FDA’dan yeni osteoporoz ilacına onay: Romosozumab

MEDİMAGAZİN-Osteoporoz özellikle kadınlar için önemli bir sorun. FDA neredeyse 20 yıldan bu yana ilk yenillikçi tedavi yaklaşımını temsil eden bir osteoporoz ilacını onayladı. Romosozumab etken maddeli ilacın klinik çalışmalarında bifosfanatlar gibi osteoporozun standart tedavilerinden farklı olduğu belirtiliyor.

FDA romosozumabı sadece kemik kırılma riski yüksek postmenopozal kadınlarda onayladığını belirterek, kalp krizi ve inme riskini artırabileceğini de vurguluyor.

İlacın klinik çalışmalarında ilacı alan hastalarda tıpkı ergenlikte olduğu gibi yüzde 15 oranında kemik yoğunluğunda artma gözlendi. Kemik yoğunluğundaki sadece yüzde 6’lık bir artışın kemik gücünü 2 katına çıkardığı düşünüldüğünde ilacın etkisi ortaya çıkıyor.