Feci kazada kalbi duran 2 kişiyi ambulans hekimleri hayata döndürdü



İstanbul Ümraniye'de yaşayan Şerife Alptekin (72) önceki gün yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadını, memleketleri Malatya'nın Hekimhan ilçesine defnetmek isteyen aile Ümraniye Belediyesi tarafından tahsis edilen araçla yola çıktı. Cevdet Aysel'in kullandığı 34 AFA 667 plakalı midibüs, Malatya'nın Darende ilçesine girişte kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Devrilen, midibüs defalarca takla atarak şarampole yuvarlandı. Aileden 21 kişinin olduğu araçta, 7 kişi hayatını kaybetti. 6'sı ağır 15 kişi yaralandı. Kazada Nesrin Alptekin (57), Cuma Alptekin (60), Zeynep Alptekin (51) ve Derya Alptekin (49), Sevim Topay , Gültaze Karaca (47) ve Mesut Akgün (53) hayatını kaybetti.

15 yaralıdan, durumu ağır olan 7'si ise Malatya'daki hastanelere sevk edildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ SEFERBER OLDU

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre ağır yaralılardan Mustafa Alptekin, Ezgisu Alptekin ve Sevim Topay'ın kalbi ambulansta durdu. Sağlık görevlileri dakikalar süren çabaları sonucu yeniden hayata dönen yaralılar hastaneye yetiştirildi. Ancak Sevim Topay ilerleyen saatlerde hayatını kaybetti.