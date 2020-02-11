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Felaket senaryosu gibi... Koronavirüs salgını zirveye çıktığında Vuhan'da 500 bin vakaya ulaşılabilir
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını bu ay sonuna doğru zirveye çıktığında kentte vaka sayısının 500 bine ulaşabileceği tahmin ediliyor
Felaket senaryosu gibi... Koronavirüs salgını zirveye çıktığında Vuhan'da 500 bin vakaya ulaşılabilir
11 Şubat 2020 - AA
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ANKARA- Business Insider'ın haberine göre, İngiltere'de Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan bilim insanları, Vuhan'da yeni tip koronavirüsün kaç kişiye bulaşacağını tahmin etmek için matematiksel bir model oluşturdu.

Çalışmada, salgının şubat ayının sonuna doğru pik yapması muhtemel görüldü.

Epidemiyolog Adam Kucharski, mevcut verilere dayanarak yeni tip koronavirüsün zirvedeyken Vuhan nüfusunun yüzde 5'ini etkilemesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, ortalama kuluçka döneminin 5 gün ve risk altındaki Vuhan nüfusunun yaklaşık 10 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde, virüs zirve yaptığında şehirde her 20 kişiden en az birine ya da yaklaşık 500 bin kişiye bulaşmış olabileceğini hesap etti.

Hubey eyalet yönetimi, pazar gecesi itibarıyla 16 bin 902'si Vuhan'da olmak üzere eyalette 29 bin 631 vaka bulunduğu ve Vuhan'da hastalık için ölüm oranının takriben yüzde 4 olduğu tahmininde bulunmuştu.

Çin genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1017'ye, virüsün bulaştığı teyit edilen vaka sayısı da 7 bin 333’nün durumu ciddi olmak üzere 42 bin 638'e çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:

vuhan koronavirus

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