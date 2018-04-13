SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Felçli hasta beynine yerleştirilen elektrotlarla hissetmeye başladı
Beyne yerleştirilen bir dizi elektrot ile felçli hastanın eliyle kolunda dokunma ve hareket hissi uyarıldı
Felçli hasta beynine yerleştirilen elektrotlarla hissetmeye başladı
13 Nisan 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Beynin somatosensori korteks adı verilen bölümüne yerleştirilen bir dizi elektrot ile felçli hastanın eliyle kolunda dokunma ve hareket hissi uyarıldı.

AA'nın haberine göre; California Teknoloji Enstitüsünde görevli bilim adamları, 3 yıl önce omurilik hasarı nedeniyle boyundan aşağısı felç olan hastanın beyninde somatosensori kortekse 2 çok küçük elektrot dizisi yerleştirdi.

Sonuçları eLife dergisinin nisan sayısında yayımlanan araştırmada, beynin bu bölgesine yerleştirilen elektrotlar kullanılarak çok küçük elektrik titreşimleriyle nöronlar uyarıldı.

İşlem sonrası felçli hastanın, sıkma, vurma, yukarı devinim gibi farklı doğal dokunuş ve hareketleri yeniden hissettiği belirtildi.

Bilim adamları, bu tür doğal hislerin ilk kez korteks içi uyarımla harekete geçirildiğine işaret etti.

Somatosensori korteksin, beyinde hem proprioseptif (hareket hissi veya bedenin boşluktaki durumu) hem de kütanöz (baskı, titreşim, dokunma ve benzerleri) hisleri yöneten bölüm olduğu ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

somatosensori korteks felc

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
13.04.2018 11:05:21
Amerikalılar kitle imha silahlarını, terörist örgütleri kurmada gösterdikleri gayretleri ve parasal imkanları tıp bilimine aktarmış olsalardı, şimdiye sokaklarda robot gözlü, beyinden kontrollü prostetik uzuvları olan insanlar dolanıyor olacaktı.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ostrojen tip 2 diyabetaraştırma antiasit allerji antibiyotikhitit universitesi egitim ve arastirma hastanesi doc. dr. cagatay afsarlarArtvin'de sezaryen doğum oranı düşük doktorlara ödülsomatosensori korteks felc
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
26.03-25.04Diş Hekimi ArıyoruzPersonel Arayanlar
23.03-22.04artroskopiTıbbi Cihaz
20.03-19.04EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANIPersonel Arayanlar
19.03-18.04Kolposkopi CihazıTıbbi Cihaz
19.03-18.04Branş hekimi ihtiyacıPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
16.03-15.04BRANŞ DOKTORLARI ARANIYORPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.