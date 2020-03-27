Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında 4 kişide koronavirüs tespit edildi

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımında bir sporcu, bir teknik ekip ve iki idari çalışanın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

27 Mart 2020 15:11 - AA