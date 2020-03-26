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Fenerbahçe'de Koronavirüse yakalanan futbolcu belli oldu
Dün futbolculara koronavirüs testi yaptıran Fenerbahçe Kulübü, bir ismin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. O oyuncunun Kruse olduğu ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Koronavirüse yakalanan futbolcu belli oldu
26 Mart 2020 10:11 - Milliyet
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Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından, spor camiasından bir isim daha koronavirüse yakalandı.

Dün bütün oyunculara test yaptıran Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ile bir personelin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Ancak sarı-lacivertliler, koronavirüse yakalanan oyuncuyu açıklamamış ve bu durum taraftarlar arasında endişe yaratmıştı.

HASTANEYE YATIRILDI

Yapılan araştırmaların ardından, testi pozitif çıkan futbolcunun Max Kruse olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe yönetiminin, gelen bu haber üzerine Alman futbolcuyu tedavi amacıyla hastaneye yatırdığı öğrenildi.

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