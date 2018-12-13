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Fethi Sekin Hastanesi Başhekimi: 'Elazığ'ın başka illere olan bağımlılığı kalktı'
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.Savaş Öztürk, Radyasyon Onkoloji kliniğinin hizmete başladığını Elazığ'ın başka illere olan bağımlılığını ortadan kaldırdığını söyledi
Fethi Sekin Hastanesi Başhekimi: 'Elazığ'ın başka illere olan bağımlılığı kalktı'
13 Aralık 2018 - İHA
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Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesinde Onkoloji Kliniği hizmete girdi. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, düzenlenen toplantıda yaklaşık 1 ay önce hizmete giren klinik ile ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Radyasyon Onkoloji Uzmanı İpek Aral,radyasyon onkolojisi kliniği ve kullanılan teknolojik cihazlar hakkında bilgi verdi. 
Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin 1 Ağustos 2018 itibariyle hizmete açıldığını ve bu tarihten itibaren sürekli olarak kendini yenileyen hizmet anlayışı içinde olduklarını belirten Başhekim Doç Dr. Öztürk, “Elazığ Fethi Sekin Şehir hastanesi, hizmete başladıktan sonra sürekli hizmetlerine bir yenisini ekleyerek hizmet kalitesini yükseltmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde çalışmaları tamamlanan ve hizmete başlayan radyasyon onkolojisi kliniği ilimize ve çevre illere Radyoterapi hizmeti vermekte ve ilimizin diğer illere bağımlılığını ortadan kaldırmaktadır. Son sitem teknolojik cihazlarla donatılmış olan radyasyon onkolojisi kliniği dünya standartlarında hizmet vermektedir"dedi. 
1 ay önce kliniğin hizmete başladığını anımsatan Doç.Dr.Öztürk;" Hizmete başladıktan sonra şuana kadar 24 hasta Radyasyon Onkoloji kliniğinden hizmet aldı. Yataklı servisimiz de mevcuttur. İl dışından gelen ve tedavisi uzun süren hastalar, bu kliniğimizde yatarak da tedavi görmektedirler. Fırat Üniversitesi Hastanesi ve çevre illerden de kliniğimize tedavi için sevk edilen hastaların tedavisi son sistem teknolojik cihazlarla gayet başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde kanser tedavisi gören hastaların tekrar oraya gitmesine gerek yok, hastanemizde tedavileri yapılabilinir” ifadelerine yer verdi. 
Toplantıya Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, FÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazez ve Anabilim dalı başkanları ile hastane yöneticileri katıldı. 

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