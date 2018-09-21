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Fethi Sekin Hastanesi bünyesine Adli Psikiyatri Hastanesi katılıyor
Elazığ'da, bir süre önce faaliyete geçen Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde, 'Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi' açıldı
Fethi Sekin Hastanesi bünyesine Adli Psikiyatri Hastanesi katılıyor
21 Eylül 2018 - DHA
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Adana ve Kayseri'den sonra Şehir Hastaneleri bünyesinde Türkiye'nin 3'üncü Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi bünyesinde hizmete açıldı. 100 yatak kapasiteli YGAP, 24 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu olarak, çağdaş tıp alanındaki en son teknolojiye uyumlu bir şekilde düzenlendi.

Hastanede, çocuk, ergen ve erişkin psikiyatri hastalarına yönelik sinema salonları, uğraş terapi salonları, kütüphane, halı saha, basketbol sahası başta olmak üzere sosyal alanlar, 8 ayrı servis, tek kişilik hasta odaları, her hasta odasında duş ve lavabolar bulunuyor. YGAP bünyesinde 1'i çocuk ergen olmak üzere 7 ruh sağlığı uzmanı doktor, 2 sosyal hizmet uzmanı, 1 psikolog, 14 hemşire ve diğer çalışanlarından oluşan geniş bir kadro ile hizmet veriyor.

Şehir Hastanelerinin açılması ile birlikte hizmete açılan YGAP'lar, adli merciler tarafından gönderilen adli psikiyatri hastalarına tanı, tedavi ve raporlama işlemleri alanında genel ruhsal bozukluğu olan bireylere destekleyici yaklaşımlar ile modern psikiyatrinin tüm imkanlarının kullanıldığı rehabilite edici ve topluma kazandırma yaklaşımı ile hizmet vereceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

fethi sekin hastanesi adli psikiyatrik hastane

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