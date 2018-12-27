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Fethi Sekin hastanesinde yoğun bakım hastaları için 'el değmeden' hazırlanan gıda takviyesi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ağızdan beslenemeyen yoğun bakım hastaları ve prematüre bebekler için önem taşıyan gıda takviyesi el değmeden hazırlanarak enfeksiyon kapma riski sıfır düzeyine yakın oranda düşürülüyor.
Fethi Sekin hastanesinde yoğun bakım hastaları için 'el değmeden' hazırlanan gıda takviyesi
27 Aralık 2018 - İHA
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Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde ağızdan beslenemeyen yoğun bakım hastaları ve prematüre bebekler için hayati önem taşıyan gıda takviyesi, hastane bünyesinde hizmet verilen Total Parenteral Nütrisyon (TPN) ünitesindeki ileri teknoloji cihazlarla el değmeden hazırlanıyor. Bir eczacı ve iki biyolog ile hizmet veren ünite, kontrol edilebilir havalandırma sistemlerine sahip, içerisine özel giysiler ile girilen yüksek düzey hijyenik kabin ortamında A sınıf steril şartlarda sunulan hizmet ile gıda takviyesi kaynaklı enfeksiyon kapma riski yok denecek düzeye indiriliyor. 
Konuyla ilgili bilgi veren Birim Sorumlusu Eczacı Hasan Yılmaz;" TPN ünitemizde hastalarımız ve bebeklerimizin ihtiyacı olan mamaları Partikül ve mikroplardan arındırılmış kapalı kabin ortamında hijyenik olarak ve içinde makro ve mikro düzeyde besinleri içerecek şekilde, temiz odalar içerisinde yer alan çok kanallı ve tam otomatik Compounder (karıştırıcı) cihazları ile el değmeden hazırlıyoruz. Hekim istemleri HBYS aracılığıyla dolum ünitelerine ulaştırılıyor. İşlem otomatik olarak Compounder Cihazı tarafından algılanarak yine el değmeden dolum işlemi gerçekleştiriliyor. Dolum sırasında kullanılan solüsyon miktarları cihaz tarafından ayrı ayrı algılanarak dolum doğrulukları, hasta bilgisi ve ürün kullanımları gibi bilgiler raporlanabiliyor”dedi. 

Enfeksiyon kapma riski sıfır düzeyine yakın 
Manuel olarak hazırlanan gıda takviyesinden dolayı enfeksiyon kapma riskinin yüzde 25 olduğunu belirten Yılmaz," Hastane eczanesinde hazırlananlarda yüzde 11 iken TPN Ünitesinde hazırlanan gıda takviyesinden enfeksiyon kapma riskinin yüzde 0,009 düzeyine kadar inmektedir"diye bilgi verdi. 
Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk ise,"Günümüzde özellikle yoğun bakımlarda tedavi gören hastalarda beslenme yetersizliği büyük bir sorun teşkil ediyor. Hasta için hayati önem taşıyan bu durum hastanede kalış süresini ve enfeksiyon oranlarını artırırken iyileşmeyi de geciktiriyor. TPN Ünitemizde ağız yoluyla beslenemeyen hastalara damar yoluyla steril bir ortamda ihtiyaç duyulan besin takviyesinin hastalarımızın gereksinimlerine özgü hazırlamaktayız”ifadelerini kullandı. 
Böyle bir birimin hastane bünyesinde hizmet vermesinin önemine dikkat çeken Doç.Dr. Öztürk,"Ünitemiz hastanemize artı bir değer katmıştır. Bu birimin hastanemizde açılması maliyetin yanı sıra ulaşım ve ulaşım kaynaklı kontaminasyon (Gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda zehirlenmeleri) ve gecikmeleri önlemiştir. Oysa hastanemiz hizmete girmeden önce eski hastanemizde bu hizmet üniversite hastanesinden alınmaktaydı. Bu da transfer şartlarından dolayı gecikmelere ve başka sorunlara da sebep oluyordu” diye konuştu. 

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fethi sekin sehir hastanesi

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