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FETÖ davası: Aralarında doktor ve hemşire bulunan sanıklar için 15 yıla kadar hapis isteniyor
Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan tutuksuz 38 sanığın yargılanmasına devam edildi
FETÖ davası: Aralarında doktor ve hemşire bulunan sanıklar için 15 yıla kadar hapis isteniyor
18 Aralık 2018 - AA
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Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve yakınları katıldı. 

İki celse arasından gelen belgelerin okunup zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti. 

Söz verilen sanıklar, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi. 

Söz alan avukatlar da gelen belgelerden aleyhe olan hususları kabul etmediklerini aktararak, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını ve müvekkillerinin dosyadan ayrılmasını talep etti. 

Sanıklardan 10'unun dosyasının, haklarında bütün delillerin toplandığı gerekçesiyle ayrılmasına, bazı sanıkların HTS kayıtlarının istenmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazılmasına, İl Emniyet Müdürlüğü'nden istenen dijital materyal raporlarının gelmesinin beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Şubat 2019'a erteledi. 

 İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, aralarında KHK ile ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası isteniyor. 

İddianamede, şüphelilerin Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile ihraç edildikleri belirtilerek, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Şüphelilerin, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve "ByLock" tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle FETÖ/PDY ile organik bağlarının olduğu aktarılan iddianamede, hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda "ByLock" listesinden çıkarılan 3 sanığın dosyasını ayırmıştı. 

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