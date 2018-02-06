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FETÖ davası: Sohbet grupları uzman ve pratisyen doktorlar olarak ayrılıyordu
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 195'i tutuklu 486 kişinin yargılanmasına devam edildi.
FETÖ davası: Sohbet grupları uzman ve pratisyen doktorlar olarak ayrılıyordu
06 Şubat 2018 -
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Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Meram ilçesinde özel olarak hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen duruşmaya, bazı sanıklar, yakınları, avukatları ve tanıklar katıldı.

Tanıklardan O.A, 2003 yılında örgüte ait bir özel hastanenin acil servisinde doktor olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Burada 2007 yılına kadar görev yaptığını belirten O.A, "İşe başladıktan 3-4 ay sonra hatırladığım kadarıyla tutuklu sanıklardan Fethi D. tarafından sohbetlere davet edildim. Kendisi başhekim yardımcısı olarak çalışıyordu. Bu şekilde sohbetlere katılmaya başladım." dedi.

Bu sohbetlere 2 yıl boyunca katıldığını anlatan O.A, şöyle devam etti:

"Sohbetler katılımcıların evlerinde düzenleniyordu. Sohbetlerde Fetullah Gülen'in kitapları okunuyor, videoları seyrediliyor, ses kayıtları dinleniyordu. Ayrıca Konya'daki tüm memurlardan sorumlu imam olarak bildiğim Yusuf Ç. ara sıra sohbetlere katılır, sohbet sonrası örgüt adına himmet, burs, bağış adı altında para isterdi. Bu şekilde bir talebe karşılık vermedim ancak katılımcı arkadaşlarımızdan bazıları bu şekilde para verirdi."

O.A, 2 yılın ardından sohbet gruplarının uzman doktorlar ve pratisyen doktorlar olarak ayrıldığını kaydetti.

Örgüte ait hastaneden 2007'de ayrılarak devlet hastanesinde çalışmaya başladığını ancak sohbetlere katılmaya devam ettiğini dile getiren O.A, "Örgüte maddi olarak sadece 2 kere kurban bağışı yaparak yardımcı oldum. Bunun dışında örgüte burs, himmet, bağış adı altında para vermedim. 17-25 Aralık olaylarından sonra örgütle bağlantımı kestim." ifadelerini kullandı.

Tanıklardan M.Y. de 2015 yılına kadar örgütle bağlantısının olduğunu, bu süreçte öğrendiklerini samimiyetle anlattığını vurguladı.

Sohbetlere 2015'e kadar katıldığını ifade eden M.Y, "Sohbetlerden sonra Fetullah Gülen videoları izleniyor, ses kayıtları dinleniyordu. Benden zaman zaman örgüt için maddi yardım talep ettiler ancak kabul etmedim. Örgüt adına para toplamamı da talep ettiler. Böyle bir şey yapmayacağımı söyledim." diye konuştu.

Tanıklardan M.S. ise esnaflık yaptığını, bu sırada davet edildiği için sohbetlere katıldığını söyledi.

Müşterisi olan tutuklu sanık S.A.B'nin talebi üzerine 3-4 yıl önce örgüt adına bir miktar gıda yardımında bulunduğunu bildiren M.S, "Kendisi benden bu yardımı fakirler ve öğrenciler için istemişti. Daha sonra Fetullah Gülen'in papaz okullarına para bağışladığını duyunca iyice soğudum ve bir daha herhangi bir yardımda bulunmadım." şeklinde bilgi verdi.

Anahtar Kelimeler:

feto konya

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