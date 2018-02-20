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FETÖ elebaşının videosunu izlerken yakalanan doktorlar tutuklandı
Adıyaman’da FETÖ'nün akademisyenlerden sorumlu firarı imamı ile birlikte araç içerisinde Fetullah Gülen’in videosunu izlerken yakalanan doktorlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
FETÖ elebaşının videosunu izlerken yakalanan doktorlar tutuklandı
20 Şubat 2018 - İHA
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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adıyaman akademisyenler sorumlusu olan ve aranan 'İsa' ve 'İsmail' kod adlı İlyas B.'nin örgütsel faaliyetlere devam ettiğini tespit etti.

Polis, İlyas B.'nin içinde bulunduğu otomobile geçtiğimiz günlerde operasyon düzenledi.

Otomobil içerisinde İlyas B. ile Adıyaman Üniversitesinde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Hacı P. ve Yrd. Doç. Dr. Recai K., FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in videolarını izleyip, toplanan himmet paralarının dağıtımını yaptıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

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"FALCON" VE HİMMET PARALARI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda İlyas B.'nin örgütün güncel olarak kullandığı 'Falcon' adlı gizli mesajlaşma uygulaması yüklü telefonu, 3 bin TL himmet parası ile örgütsel iletişimde kullanılan telefon ele geçirildi.

Polis operasyonu genişleterek, FETÖ'nün akademisyen imamı İlyas B. ile irtibatlı olduğu belirlenen araştırma görevlisi L.A. ve Ahmet T., Başhekim Yardımcısı Dr. Suat Ç., aile hekimi Dr. O.S.'nin de aralarında bulunduğu kişilere yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi, emniyette sorguları tamamlanarak Adıyaman Adliyesine sevk edildi. 7 şahıstan Ahmet T., Suat Ç., Recai K., Hacı P. ve İlyas B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.S. ile L.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

feto doktor hapis

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People
3
1) A (İ)
20.02.2018 13:03:05
Abi , aklım resmen durma noktasına geldi. Fetullah gülen bu derece deşifre olduktan sonra , bu kadar olay olduktan sonra hala himmet parası toplayıp faaliyet gösterebilmeleri gerçekten akıl alır gibi değil.
People
4
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
20.02.2018 12:20:56
Hipnozdaki bu vatandaşların ne halde olduklarını halka gösterebilmek için emniyet güçleri şöyle bir uygulama yapabilir; Feto’nun vidyolarını seyredenler ayrı ayrı odalara alınıp hepsine seyrettikleri vidyolardan ne anladıkları sorulur. Her biri birbirinden alakasız şeyler söyler, böylece Feto’nun lafı nasıl ağzında geveleyip herkesin kendine göre çekmesine imkan verdiği ve en sonunda da abi-abla ve imamların yönlendirmesiyle kör alaka bir noktada nasıl buluşturuldukları görülürdü. “Bir zaman gelecek , insanlar sözlerini ağızlarında , ineklerin otu gevelemeleri gibi geveleyip duracaklar” ifadesi işte tam burada yer buluyor.
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