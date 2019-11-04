FETÖ operasyonu: Aralarında doktorun da bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Ekim'de terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|04/11-07/11
|25. Ulusal Farmakoloji Kongresi 9. Klinik Farmakoloji Sempozyumu ve 8. Klinik Toksikoloji Sempozyumu
|FARMAKOLOJİ
|AYDI
|05/11-08/11
|3. Argev Aile Hekimleri Kongresi
|AİLE...
|KIBR
|09/11-09/11
|3. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu
|GERİATRİ
|İZMİ
|07/11-09/11
|Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Cerrahisi Toplantısı
|KULAK-BUR...
|ESKİ
|06/11-10/11
|14. Üroonkoloji Kongresi
|ÜROLOJİ
|ANTA
|05/11-10/11
|40. Ulusal Radyoloji Kongresi
|RADYOLOJİ
|ANTA
|08/11-10/11
|5. Perfüzyon Sempozyumu
|ACİL TIP
|ANTA