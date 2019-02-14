FETÖ operasyonunda 6 doktor gözaltına alındı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda doktorlar B.K, A.I, E.C.Y, O.K, Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K, E.C.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|13/02-16/02
|2. Minimal invaziv Jinekoloji Cerrahi Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|14/02-17/02
|3.Koru Gebelik Lohusalık ve Doğum Kongresi
|KADIN...
|BOLU
|14/02-17/02
|Uluslar arası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi
|NÖROLOJİ
|ANKA
|21/02-22/02
|17.Çukurova Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|ADAN
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|22/02-23/02
|4. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonosal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 2. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakım Kursu
|BEYİN VE...
|İSTA