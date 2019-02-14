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FETÖ operasyonunda 6 doktor gözaltına alındı
Sivas merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 6 doktor gözaltına alındı
FETÖ operasyonunda 6 doktor gözaltına alındı
14 Şubat 2019 - AA
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Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda, 6 doktor gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta düzenlenen operasyonlarda doktorlar B.K, A.I, E.C.Y, O.K, Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı.

Sivas'a getirilen şüphelilerden B.K, E.C.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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feto doktor akademisyen gozalti

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