FETÖ operasyonunda adli tıp doktoru gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Cumhuriyet Üniversitesinde Adli Tıp Doktoru S.S. ve özel sektör çalışanı A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
S.S. ve A.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
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|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
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|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
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|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
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|ANTA
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22.Yıllık Kongresi
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|18/04-21/04
|11. Ulusal Artoplasti Kongresi
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|18/04-21/04
|11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
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|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
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