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FETÖ operasyonunda aralarında tıp fakültesi öğrencisi olan 6 kişi yakalandı
Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibi olan 6 zanlı yakalandı
FETÖ operasyonunda aralarında tıp fakültesi öğrencisi olan 6 kişi yakalandı
08 Ocak 2020 - AA
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BALIKESİR- Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları tespit edilen, aralarında öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi ve market sahibinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu anlaşılan diğer zanlı ile ilgili çalışma ise sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

feto tip fakultesi bylock operasyon

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