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FETÖ sanığı doktora 7 yıl 6 ay hapis cezası
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan doktora 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
FETÖ sanığı doktora 7 yıl 6 ay hapis cezası
21 Mayıs 2019 - AA
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Keleş bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık Ahmet Keleş savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Ben hiçbir zaman kod adı kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Eski sağlık memuru 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı 

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, örgüt içerisinde ''Halil'' kod adını kullandığının belirlenmesi ve haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden işlem yapılan şahıslarla görüşmelerinin tespit edilmesi hususları dikkate alınarak üzerine atılı suçtan cezalandırılması talebinde bulundu.

Son sözleri sorulan sanık Keleş, mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Keleş'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:

feto doktor hekim

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