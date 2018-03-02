FETÖ sanığı doktora hapis cezası

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan doktora, 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanık Emin Murat ve avukatı katıldı.

Kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı iddia edilen ve örgütle bağlantılı dernek üyeliği bulunan Murat, aleyhindeki raporları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, sanığın, Bank Asya hesap hareketliliği, dernek üyeliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun örgüte yardım kapsamında kaldığını belirterek sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.