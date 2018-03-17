FETÖ sanığı doktora hapis cezası

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski doktor, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Orhan Akbulut ile avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve Bank Asya'daki hesabında 1 milyon liranın üzerinde para bulunduğu belirlenen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki yüksek miktardaki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, bu nedenle etkin pişmanlıktan da yararlanmak istemediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Akbulut'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolünün devamını kararlaştırdı.