SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
FETÖ sanığı doktora hapis cezası
Malatya'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığa 8 yıl hapis cezası verildi - Sanığın Bank Asya'daki hesabında 1 milyon liranın üzerinde para bulunduğu belirlendi
17 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski doktor, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Orhan Akbulut ile avukatı katıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve Bank Asya'daki hesabında 1 milyon liranın üzerinde para bulunduğu belirlenen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki yüksek miktardaki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, bu nedenle etkin pişmanlıktan da yararlanmak istemediğini belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Akbulut'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolünün devamını kararlaştırdı.

Anahtar Kelimeler:

fetopdy malatya

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Üniversite hastaneleri Üniversite hastanelerinin borçları hemşire kadrosumalpraktis performans Sağlık Bakanlığı Müsteşarı eyüp gümüş uzmanlık feto/pdy malatyaadana ilac hirsizligiinme tedavisi tension safedso plastik su sisesikurs
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
14.03-13.04CADWELL EASY EEG 2 - ELEKTROENSEFALOGRAFI - 32 KANALTıbbi Cihaz
08.03-07.04GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
05.03-04.04cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
24.02-26.03KBB UzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.