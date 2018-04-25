FETÖ sanığı doktora hapis cezası

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen doktor, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan sanık Kemal Savaş Tezcan ile avukatı katıldı.

Başka bankadan kredi çekip kapatılan Bank Asyaya para yatırdığı belirlenen sanık, aleyhindeki raporları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, sanığın, Bank Asyadaki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun örgüte yardım kapsamında kaldığını belirterek, sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.