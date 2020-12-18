Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
FETÖ sanığı eski doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan tutuksuz doktor sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ sanığı eski doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
18 Aralık 2020 10:05 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

11'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık E.T.Ö. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.T.Ö'nün FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını istedi. 

Sanık E.T.Ö. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık E.T.Ö'nün mevcut halinin devamına karar verdi.
 

Anahtar Kelimeler:

feto bylock hapis doktor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.