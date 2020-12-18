FETÖ sanığı eski doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

11'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık E.T.Ö. ve avukatı katıldı.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık E.T.Ö'nün FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek, üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık E.T.Ö. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini söyledi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık E.T.Ö'nün mevcut halinin devamına karar verdi.