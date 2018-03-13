FETÖ sanığı eski hemşireye hapis cezası

KASTAMONU - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski hemşireye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce meslekten ihraç edilen, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuksuz yargılanan hemşire Vildan Günaydın ile avukatı katıldı.

Günaydın, savunmasında Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını iddia etti.

Dedesinin gönderdiği parayı Bank Asya'ya yatırdığını ileri süren Günaydın, "2014 yılının Ağustos ayında bu bankaya para yatırdım. 2011-2016 yıllarında İstanbul'da çalıştım. 2016 yılında Kastamonu'ya geleceğim sırada mart ayında bu parayı ev alacağım için çektim. Talimat ve yönlendirmeyle para yatırmadım. Hayatım alt üst oldu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne yardım ettiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.