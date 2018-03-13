SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
FETÖ sanığı eski hemşireye hapis cezası
Kastamonu'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski hemşire 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
13 Mart 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

KASTAMONU - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan eski hemşireye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce meslekten ihraç edilen, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuksuz yargılanan hemşire Vildan Günaydın ile avukatı katıldı.

Günaydın, savunmasında Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını iddia etti.

Dedesinin gönderdiği parayı Bank Asya'ya yatırdığını ileri süren Günaydın, "2014 yılının Ağustos ayında bu bankaya para yatırdım. 2011-2016 yıllarında İstanbul'da çalıştım. 2016 yılında Kastamonu'ya geleceğim sırada mart ayında bu parayı ev alacağım için çektim. Talimat ve yönlendirmeyle para yatırmadım. Hayatım alt üst oldu. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütüne yardım ettiği" gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Anahtar Kelimeler:

feto kastamonu hemsire

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
feto kastamonu hemsiretiyatro tiyatro saglik calisanlari samsunsaglik teknolojileri saglik teknolojileri liderleri zirvesi prof. dr. bingur sonmez prof. dr. m. temel yilmazsağlıkta şiddet tekin bingöl14 mart tip bayrami sağlık bakanı özlük hakları14 Mart Tıp Bayramı karikatürgüncel detoks uzmanı meltem sarkislalinöroloji kas kaybı yaşlılık araştırmalarıYılın Doktorlarıyargı kararı güzellik uzmanı dermatoloji uzmanı epilasyonnbs sakaroz Nişasta bazlı şeker Sağlık Bakanlığıuluslararasi pediatri kurulu recep tayyip erdogan baris oduluhastalik x dsotorba kanun özlük hakları yıpranma payı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
08.03-07.04GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
05.03-04.04cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
28.02-14.03satılık ultrasonTıbbi Cihaz
24.02-26.03KBB UzmanıPersonel Arayanlar
13.02-15.03NSTTıbbi Cihaz
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.