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FETÖ soruşturmasında aranan doktor 2 yıl sonra yakalandı
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 2 yıldır hakkında yakalma kararı bulunan doktor İsmail B.(46), saklandığı eniştesinin evinde yakalandı.
FETÖ soruşturmasında aranan doktor 2 yıl sonra yakalandı
01 Ekim 2018 - DHA
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Aksaray Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, FETÖ soruşturması kapsamında 2 yıl önce hakkında yakalama kararı çıkan göğüs hastalıkları uzmanı doktor İsmail B.'nin bulunması için çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışma sonucu İsmail B.'yi Darıhüyük köyünde oturan eniştesi Mustafa T.'nin (67) evinde saklandığı belirledi. 2 yıldır köydeki evde saklanan İsmail B., bugün düzenlenen operasyonda kendisine saklanmasında yardımcı olan eniştesiyle birlikte yakalandı. İsmail B.'nin kapatılan Bank Asya'daki hesabında yüklü miktarda parasının bulunduğu, örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı, örgütün ildeki sağlık sektöründen sorumlu üst düzey yöneticisi ve örgütle bağlantısı olan bir şirketinde ortağı olduğu ileri sürüldü. 

İsmail B. ve eniştesi Mustafa T., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Anahtar Kelimeler:

organize suclarla mucadele feto pdy

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
01.10.2018 17:22:33
Hastalarımı bitirmişken bir denklem de ben icat edeyim dedim.

Başkente 228 km uzaktaki bir terörist 2 yılda bulunup tutuklanıyorsa
Başkente 8556 km uzaktaki bir terösit ancak 75 yılda bulunup (çoook iyi gizlendiğinden) tutuklanabilir.

Ağacı arada bir silkeleyerek dökülen yaprakları toplamak; ağacı keserken üzerine devrilme riskini ortadan kaldırması ve mücadele ediliyormuş görüntüsü vermesi nedeniyle çok etkili bir yöntem.
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