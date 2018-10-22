FETÖ soruşturmasında meslekten ihraç edilen doktor gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan, daha önce meslekten ihraç edilen doktor Ö.A'yı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, meslekten ihraç edilmiş polis memuru H.T'yi Çamardı ilçesinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|20/10-23/10
|34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|24/10-25/10
|İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesi ve Fuarı
|ECZACILIK
|ANKA
|25/10-28/10
|2. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|25/10-28/10
|6. EndoBridge Meeting
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|26/10-29/10
|27. Ulusal Üroloji Kongresi
|ÜROLOJİ
|KIBR
|03/11-03/11
|IV. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/10-03/11
|TMFTP 11. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA