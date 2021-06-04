Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan doktor yakalandı
Trabzon’da, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan doktor, çalıştığı özel hastanede yakalandı.
FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan doktor yakalandı
04 Haziran 2021 16:15 - İHA Fatih Yılmaz
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

TRABZON  -Trabzon’da, Bylock kullanıcısı olan ve FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan doktor yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, daha önce Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğretim görevlisi olarak görev yapan ve Bylock kullanıp Bank Asya’da hesap sahibi olduğu tespit edilen ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü’ne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan A.M.Ö. (38), çalıştığı özel bir hastanede yakalandı.

A.M.Ö., emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinin ardından Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

trabzon hapis doktor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.