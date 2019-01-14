FETÖ yapılanmasında üst düzey yönetici konumundaki doktor gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’nin doktor ve öğretmen yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheliden 12’si gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla s erbest bırakıldı.
Adliyeye çıkarılan şüphelilerin güncel kurban bağışı listesinde bulunduğu öğrenilirken, evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve 1 dolar ele geçirildi. Doktorun kamu hastanelerinde çalıştığı, örgütün yapılanmasında üst düzey yönetici konumunda olduğu ve ByLock görüşmelerini başka bir örgüt üyesinin üzerinden yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdıkları da belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/01-19/01
|Akciğer Kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR
|18/01-20/01
|TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. Kış Sempozyumu
|GÖZ...
|ESKİ
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA