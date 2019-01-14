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FETÖ yapılanmasında üst düzey yönetici konumundaki doktor gözaltına alındı
Bursa’da FETÖ/PDY’nin doktor ve öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı
FETÖ yapılanmasında üst düzey yönetici konumundaki doktor gözaltına alındı
14 Ocak 2019 - İHA
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY’nin doktor ve öğretmen yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheliden 12’si gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla s erbest bırakıldı. 

Adliyeye çıkarılan şüphelilerin güncel kurban bağışı listesinde bulunduğu öğrenilirken, evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve 1 dolar ele geçirildi. Doktorun kamu hastanelerinde çalıştığı, örgütün yapılanmasında üst düzey yönetici konumunda olduğu ve ByLock görüşmelerini başka bir örgüt üyesinin üzerinden yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin Bank Asya’yı kurtarmak için para yatırdıkları da belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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bursa il emniyet mudurlugu feto doktor

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